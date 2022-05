Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Dan Stevens i Adam Wingard spotkają się na planie sequelu "Godzilla vs. Kong" 0

Dan Stevens i Adam Wingard będą ponownie pracować razem. I nie chodzi o sequel Gościa, a kontynuację widowiska o ogromnych potworach.

Dopiero co informowaliśmy Was o tym, iż Adam Wingard zamierza zająć się pracami nad drugą odsłoną filmu Gość z 2014 roku. Projekt jest jeszcze we wczesnej fazie rozwoju i tak naprawdę nie ma pewności, że powstanie. Zanim jednak Wingard na poważnie rozpocznie prace przy "Gościu 2", będzie musiał zrealizować kinowe widowisko o wielkich potworach.

Jak donosi Deadline do obsady aktorskiej sequelu superprodukcji Godzilla vs. Kong dołącza Dan Stevens, z którym filmowiec pracował właśnie przy okazji wspomnianego wyżej quasi-nadprzyrodzonego thrillera.

Na razie nie wiadomo zbyt wiele na temat projektu, ale wydaje się, że studio może chcieć wprowadzić kilka nowych twarzy. Zatrudnienie Stevensa może być potwierdzeniem tej tezy. Nie jest wykluczone jednak, że ktoś z poprzedniego filmu Wingarda nie powróci – Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown czy Brian Tyree Henry, jak najbardziej mają szansę na własne oczy zobaczyć drugą rundę pomiędzy Godzillą i Kongiem.

A Wy co o tym sądzicie?

Źrodło: Deadline