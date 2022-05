Artystyczny animowany plakat do filmu "Spree" 0

Przedstawiamy artystyczny plakat do filmu Spree z Joe Keerym w roli głównej, który wchodzi na ekrany kin już dzisiaj, w piątek 13-ego maja! W tym przypadku Velvet Spoon przygotowało nie tylko statyczny plakat, ale też animowany motion poster.

Za koncept i realizację odpowiada Marta Kacprzak / Motion & Picture Stories – graficzka i fotografka, która jest tez autorką takich projektów jak teledysk dla Iggy’ego Popa do utworu "Run Like a Villain", do którego przygotowała autorską animację, czy scenariusz i reżyserię do klipu Organka "Mississipi w ogniu" (nominacja do Fryderyka za Teledysk Roku!).

Kurt od lat bezskutecznie marzy o statusie influencera i wielkiej popularności w Internecie. W kolejnej próbie osiągnięcia swojego marzenia zostaje kierowcą taksówki w aplikacji Spree. Gdy nagrywane przez niego filmiki nie zyskują spodziewanego zainteresowania, zaczyna zabijać swoich pasażerów i transmitować morderstwa na żywo w Internecie. A wszystko to w pogoni za subami.

Spree to drapieżna, wyprodukowana między innymi przez Drake’a i rozgrywająca się w całości na ekranach smartfonów i kamerek GoPro satyra na social media. Czarny humor i groteska mieszają się tu ze społeczną refleksją, a wydarzenia szybko nabierają niespodziewanego tempa. Całość opowiadana jest w intrygujący formalnie sposób znakomicie przystający do poetyki współczesnego internetu, dzięki czemu Spree wygląda jak jedyna w swoim rodzaju ekranizacja "GTA" doprawiona nawiązaniami do American Psycho. Wiemy, że nie powinniśmy oglądać, ale nie możemy oderwać wzroku.

Źrodło: Velvet Spoon