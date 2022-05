Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

AMC zamierza podjąć się adaptacji kolejnego kultowego tytułu. Tym razem padło na grę wideo zatytułowaną "Alan Wake".

Sam Lake, dyrektor kreatywny Remedy Entertainment, dewelopera "Alana Wake’a", ujawnił podczas obchodów 12. rocznicy gry, że stacja AMC zajmie się realizacją serialu opartego na tym tytule.

AMC, wspaniałe, wspaniałe miejsce dla absolutnie genialnych produkcji telewizyjnych, kupiło prawa do "Alana Wake’a". Współpracujemy przy tworzeniu serialu telewizyjnego. W tej chwili nie mam nic więcej do przekazania, ale z pewnością dam Wam znać, gdy będzie coś do ogłoszenia.

oświadczył Sam Lake

Pierwsze informacje o adaptacji gry pojawiły się w 2018 roku. Wówczas ogłoszono, że Peter Calloway – pracował między innymi przy serialu Legion – będzie pełnił funkcję showrunnera. Sam Lake miał natomiast być producentem wykonawczym. Na razie nie potwierdzono czy Calloway nadal będzie związany z projektem.

Gra opierała się na epizodycznej strukturze, która zapewniała poziomy wyglądające niczym odcinki serialu telewizyjnego. W trakcie gry pojawiały się też specjalnie przygotowane na potrzeby produkcji seriale i programy telewizyjne. W pewien sposób to połączenie gry i telewizji pomogło na nowo zdefiniować interaktywną opowieść.

Gracz wcielał się w postać pisarza, który wraz ze swoją małżonką wyrusza do miasteczka położonego daleko od wielkich miast. Zamiast cieszyć się ciszą i spokojem musi odnaleźć uprowadzoną żonę.

