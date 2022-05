Polsat ekranizuje ''Wotum nieufności'' Remigiusza Mroza - ekipa jest już na planie! 0

Powieści Remigiusza Mroza są coraz chętniej ekranizowane. Nie ma się co dziwić, bowiem seriale na ich podstawie przyciągają przed ekrany znaczną widownię. Sukcesem okazał się Behawiorysta oraz seria Chyłka – obie wyprodukowane przez TVN. Teraz prawa do jednej z książek Mroza nabył Polsat. Zekranizuje on Wotum nieufności. Produkcja jest już w toku.

fragment okładki ''Wotum nieufności''

Zdjęcia do serialu już ruszyły. Na ekranie zobaczymy m.in. Antoniego Pawlickiego, Katarzynę Dąbrowską, Zofię Wichłacz i Leszka Lichotę. Za kamerą stoi Łukasz Palkowski, pracujący przy wyżej wspomnianych ekranizacjach powieści Mroza. Scenariusz serialu napisali Wiktor Piątkowski i Joanna Kozłowska.

Wotum nieufności to powieść należąca do gatunku political-fiction. Na pierwszym planie będą liczne intrygi, spiski oraz nieczysta walka o władzę na najwyższych szczeblach. Główni bohaterowie to posłowie przeciwnych frakcji – Patryk Hauer, w tej roli Antoni Pawlicki oraz Daria Seyda, w którą wciela się Katarzyna Dąbrowska. Dwójkę tą mimo iż znajdują się po przeciwnych stronach sceny politycznej połączy jeden cel. Razem spróbują ujawnić kto stoi za spiskiem sięgającym najistotniejszych osób w kręgach władzy.

Data premiery serialu nie została jeszcze ustalona. Jednak jak sugeruje w swoich mediach społecznościowych sam Remigiusz Mróz, może mieć ona miejsce jeszcze w tym roku. Serial najpierw trafi na platformę Polsat Box Go, a potem na antenę Polsatu.

