''Orville'' powraca! Hulu prezentuje pełny zwiastun 3. sezonu 0

Dla oczekujących na trzeci sezon kosmicznej przygody na statku Orville mamy świetny zwiastun, który opublikowała platforma Hulu. Z pewnością nie będziecie się nudzić.

J Lee, serial ''Orville''

Trzeci sezon serialu nosi tytuł The Orville: New Horizons. Jest on pierwszym w całości zrealizowanym przez platformę Hulu, która przejęła produkcję od stacji FOX po drugim sezonie. Czy zmiana domu pomogła serialowi czy wręcz odwrotnie, tego dowiecie się już 2 czerwca.

Akcja serialu rozgrywa się w dalekiej przyszłości i opowiada o przygodach statku badawczego Orville, należącego do ziemskiej floty międzygwiezdnej. Jego załoga, składająca się zarówno z ludzi, jak i obcych, wciąż staje w obliczu cudów i niebezpieczeństw kosmosu, jednocześnie starając się radzić sobie z problemami codziennego życia.

W głównej obsadzie trzeciego sezonu znajdują się Seth MacFarlane, Adrianne Palicki, Penny Johnson Jerald, Scott Grimes, Peter Macon, Jessica Szohr, J. Lee, Mark Jackson, Anne Winters i Chad L. Coleman.

Źrodło: Hulu