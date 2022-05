''Świat według Bundych'' powróci jako serial animowany 0

Pamiętacie popularny w ubiegłym wieku sitcom Świat według Bundych? Produkcja powróci, jednak nie jako aktorski serial, a animacja.

serial ''Świat według Bundych''

Pewnie nie wierzycie w to co czytacie, ale to prawda. Sony Pictures Television ma w swoich najbliższych planach kontynuację zwariowanej amerykańskiej produkcji, na formacie której oparł się nasz serial Świat według Kiepskich.

Nie jest to nowy projekt, bowiem jak donoszą zagraniczne media Sony pracuje już nad nim od około roku. Przez ten czas studiu udało się namówić do powrotu obsadę oryginalnej produkcji, która udzieli głosu animowanym bohaterom. Na ponowne wcielenie się w bohaterów sitcomu zgodzili się Ed O'Neil, Katey Sagal, Christina Applegate i David Faustino. Tak więc rodzina w komplecie.

Projekt ma już swojego showrunnera. Został nim Alex Carter, pracujący przy animowanym hicie Głowa rodziny. Jak na razie nie wiadomo na jaką platformę bądź stację trafi animacja. Czy będzie to FOX?

Świat według Bundych emitowany był w latach 1987-1997. Prezentuje on perypetie typowo amerykańskiej rodziny, ukazane w krzywym zwierciadle. Bohaterami są Al Bundy, jego żona – Peggy oraz para nastoletnich dzieci: Kelly i Bud. Zarozumiały i leniwy Al Bundy na co dzień pracuje w sklepie obuwniczym. Peggy, która czuje się samotna i nieszczęśliwa, uzależniła się od oglądania mydlanych oper oraz od zakupów. Dzieci Bundych zaś wciąż poszukują idealnych partnerów, co niezbyt im wychodzi.

Źrodło: The Hollywood Reporter