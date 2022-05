Hulu anuluje animację ''M.O.D.O.K'' 0

Rok po premierze animowanego serialu M.O.D.O.K. opowiadającego historię ikonicznego antagonisty z komiksów Marvela, platforma Hulu zdecydowała się nie kontynuować tej produkcji. Tym samym serial zakończył się na jednym, dziesięcioodcinkowym sezonie.

fragment plakatu promującego serial ''M.O.D.O.K.''

Serial M.O.D.O.K. przedstawia historię super-złoczyńcy z naprawdę dużą głową i wyjątkowo małym ciałem, który stworzony został do zabijania. Posiada on umysł szalonego naukowca i stara się utrzymać kontrolę nad swoją złowrogą organizacją AIM. Pragnie podbić świat, jednak nie do końca mu to wychodzi. Musi także poradzić sobie z wymagającą rodziną, w której żyje bez miłości i trudami wychowania nastoletniego potomstwa. W międzyczasie przechodzi jeszcze kryzys wieku średniego.

Głosu głównego bohaterowi udzielił Patton Oswalt. Serial jak oficjalnie swego czasu ogłosił jego showrunner Jordan Blum nie należy do MCU. Jego akcja nie rozgrywa się w wszechświecie znanym nam z licznych produkcji kinowych i telewizyjnych.

Los serialu M.O.D.O.K. podzieli prawdopodobnie inna animacja Marvela powstała dla Hulu – Hit Monkey. Zadebiutowała ona w listopadzie ubiegłego roku i dotychczas nie została odnowiona na drugi sezon.

Źrodło: Variety