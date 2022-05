Wampiry i zakazana miłość w zwiastunie serialu ''Pierwsze zabójstwo'' 0

Netflix opublikował oficjalny zwiastun serialu Pierwsze zabójstwo. To przeznaczona dla nastoletniego widza produkcja o wampirach i zakazanej miłości. Być może ma szanse zastąpić pustkę po Czystej krwi oraz Pamiętnikach wampirów? Sami oceńcie.

fragment plakatu promującego serial ''Pierwsze zabójstwo''

Nadchodzi czas, by nastoletnia wampirzyca Juliette (Sarah Catherine Hook) dokonała pierwszego zabójstwa, by zająć swoje miejsce w potężnej rodzinie wampirów. Za cel obiera dziewczynę o imieniu Calliope (Imani Lewis), która niedawno przybyła do miasta. Jednak ku zaskoczeniu Juliette Calliope okazuje się łowczynią wampirów pochodzącą ze słynnej rodziny pogromców nieumarłych. Obie są gotowe na swoją pierwszą ofiarę. Odkrywają jednak, że pokonanie swojej przeciwniczki nie będzie łatwe — w przeciwieństwie do zakochania się w niej.

Fabuła serialu opiera się na opowiadaniu Victorii Schwab opublikowanym w New York Timesie. Za produkcję w dużej mierze odpowiada Felicia D. Henderson. Schwab również zaangażowana jest w projekt jako producentka wykonawcza. W rolach głównych występują Sarah Catherine Hook i Imani Lewis. Partnerują im Elizabeth Mitchell, Aubin Wise, Jonas Dylan Allen oraz Dylan McNamara.

Serial Pierwsze zabójstwo składa się z 8. odcinków. Jego premiera 10 czerwca tylko na Netflix.

Źrodło: Netflix