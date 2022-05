Gwiazda ''Reachera'' dołącza do 10. filmu z serii ''Szybcy i wściekli'' 0

Alan Ritchson po występie w dwóch udanych serialach – Titans i Reacher znalazł swój filmowy projekt. Dołączył on do już pokaźnej obsady dziesiątego filmu z serii Szybcy i wściekli.

Alan Ritchson, serial ''Titans''

Nie zdradzono niestety w jaką rolę wcieli się Ritchson. Wystąpi on u boku gwiazd serii tj. Vin Diesel, Tyrese Gibson czy Michelle Rodriguez. Z nowych twarzy w tej jubileuszowej części zobaczymy Jasona Momoę, który wcielić ma się w czarny charakter oraz Daniela Melchior i Brie Larson.

Za reżyserię filmu Szybcy i wściekli 10 odpowie Louis Leterrier, który przejął to stanowisko po Justinie Linie, który zrezygnował z projektu z powodu różnic twórczych. Zachował jednak pozycję producenta i współscenarzysty wraz z Danem Mazeau.

Fabuła najnowszej części pozostaje tajemnicą. Seria ta rozpoczęła się w 2001 roku. W ubiegłym roku do kin weszła 9. część cyklu, w której to Dominic Toretto prowadzi spokojne życie z Letty i ze swoim synem Brianem. Jednak nadal czyhają na niego różne niebezpieczeństwa. Tym razem Dominic musiał zmierzyć się z duchami własnej przeszłości. Jego ekipa znów połączyła siły, żeby pokonać wroga – doskonałego kierowcę Jacoba Toretto, który jest bratem Dominica skłóconym z nim od wielu lat. Wszystkie dotychczasowe filmy z tej serii wliczając w to spin-off Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw do tej pory zarobiły na całym świecie ponad 6 miliardów dolarów.

Prace na planie filmu już trwają. Premiera zaplanowana jest na 19 maja 2023 roku.

Źrodło: Deadline