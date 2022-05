Box Office: Zimny prysznic Marvela - potężny spadek "Doktora Strange'a 2" 0

W weekend otwarcia Doktor Strange w multiwersum obłędu zachwycił swoim wynikiem finansowym wszystkich sympatyków liczb i box office’owych wyników. Niestety minione trzy dni nie były już tak owocne dla najnowszego widowiska Marvela.

Doktor Strange w multiwersum obłędu w drugi weekend obcowania z amerykańskimi kinami zaliczył ogromny spadek wpływów sięgający 67 procent. Są to spadki podobne do tych, które zaliczyła Czarna Wdowa – 68 procent (aczkolwiek w tym przypadku należy pamiętać, że był to okres pandemii, w którym kina nie funkcjonowały na pełnych obrotach, a superprodukcja miała równoczesną premierę na platformie Disney+), Venom 2: Carnage – 62 procent czy Spider-Man. Bez drogi do domu – 67 procent. W przypadku tego ostatniego mówimy jednak o okresie bożonarodzeniowym, co mogło mieć spory wpływ na drugi weekend – finalnie jednak nikt w Marvel Studios nie narzeka na wyniki finansowe ostatniego Spider-Mana.

Powróćmy jednak do kontynuacji przygód Doktora Strange’a. Widowisko zarobiło 61 milionów dolarów i aktualnie na koncie filmu w samej Ameryce Północnej znajduje się 291,8 mln dolarów. Oczywiście wielki spadek wpływów i utrata widzów pod żadnym pozorem nie przeszkodziło w wygraniu zestawienia box office minionego weekendu. Wielkie hollywoodzkie wytwórnie nie zdecydowały się na wpuszczenie do kin żadnych głośnych tytułów – Doktor Strange w multiwersum obłędu zarobił tak na dobrą sprawę dwa razy więcej pieniędzy niż reszta tytułów z pierwszej dziesiątki razem wzięta.

W zestawieniu znalazło się miejsce dla dwóch nowości. Horror Podpalaczka, który miał także jednoczesną premierę na platformie Peacock, okazał się klapą na każdym froncie – 3,8 mln dolarów na dzień dobry oraz ocena C- w CinemaScore. Drugim nowym tytułem jest chrześcijański film Family Camp, który zarobił niezbyt imponujące 1,4 mln dolarów.

Źrodło: The Numbers