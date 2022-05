David Tennant i Catherine Tate powrócą do Doktora Who na obchody 60. rocznicy serialu, ogłosiła stacja BBC.

Wrócili! I wydaje się to niemożliwe – najpierw ogłaszamy nowego Doktora, a potem powrót starego Doktora wraz ze wspaniałą Donną. Co się u licha dzieje? Może to brakująca historia. Albo świat równoległy. Albo sen, sztuczka lub retrospekcja. Jedyne, co mogę potwierdzić, to to, że będzie to spektakularne, ponieważ dwie z naszych największych gwiazd ponownie połączą się w bitwie życia – czytamy w oświadczeniu showrunnera serii, Russella T. Daviesa.