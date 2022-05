Alternatywy design Króla Ghidory - przeciwnik Godzilli mógł być jeszcze bardziej przerażający 0

Widowisko Godzilla II: Król potworów nie zebrało może zbyt wielu pozytywnych recenzji wśród krytyków, ale dało podwaliny pod MonsterVerse i otworzyło furtkę dla kolejnych superprodukcji z wielkimi potworami. W ten sposób nikczemny kaiju z tegi filmu znany, jako Król Ghidorah, powrócił jako świadomość Mecha-Godzilli.

Co prawda zapowiedziano już kontynuację filmu Godzilla vs Kong, jednak przyszłość króla potworów cały czas stoi pod znakiem zapytania. W kuluarach przebąkuje się coś na temat skupienia się na King Kongu i jego synu. To właśnie te stwory miałyby być głównymi bohaterami następnego projektu Adama Wingarda należącego do MonsterVerse. Fani z pewnością liczą na to, że w przyszłości dojdzie do pojedynku Godzilli z Mecha-Królem Ghidorahem.

Zanim tak się jednak stanie, powróćmy na moment do filmu Godzilla II: Król potworów. W mediach społecznościowych pojawiły się świetne grafiki koncepcyjne, które przedstawiają alternatywny design głównego przeciwnika Godzilli w filmie z 2019 roku. Król Ghidorah na poniższych materiałach prezentuje się równie, a może i jeszcze bardziej, przerażająco od tego, co dostaliśmy w gotowej wersji kinowej. Zresztą zobaczcie sami i oceńcie.

Jak oceniacie te grafiki?

Źrodło: SFF Gazette