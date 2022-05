Chytry szop powraca do Boomeranga! Maraton i premiera nowych odcinków "Taffy" 0

Kreskówka wyprodukowana we Francji i w Wielkiej Brytanii po raz kolejny pojawi się w Boomerangu. Jej bohaterem jest sprytny zwierzak, który potrafi kombinować jak mało kto. Uwielbia pławić się w luksusie, ale musi uważać na innego lokatora zamieszkującego posiadłość, psa Bentleya, który chce mu odebrać przywileje. W nowych odcinkach bohaterowie przenoszą swoje potyczki poza rezydencję Pani Majętnej i wybierają się na plażę oraz na narty. Premiera 2. sezonu serialu Taffy w poniedziałek 23 maja o 17:00 w Boomerang. Emisja weekendowego maratonu wcześniejszych epizodów w soboty i niedziele od 10:00 w Boomerang.

Kiedy Taffy trafił do willi hrabianki, wszyscy jej mieszkańcy zwęszyli podstęp – nowy przybysz wyglądał jak szop, zachowywał się jak szop i… był szopem. Ale jedna osoba dała się zwieść Taffy’emu. Była to właścicielka posiadłości, Pani Majętna. Od razu uwierzyła, że Taffy jest puchatym kotem: dokładnie takim, jakiego chciała mieć. W ten sposób bohater wkupił się w jej łaski, aby mieć dostęp do najlepszych smakołyków i wszelkich wygód. Pies Bentley nie mógł mu tego darować i ciągle płatał szopowi psikusy, które miały odkryć jego tożsamość przed starszą panią. Choć Bentley bardzo się starał, Taffy zawsze był o krok przed nim.

W Boomerangu odbędzie się premiera 2. sezonu serialu. Tym razem twórcy wyprowadzili bohaterów z wielkiej willi i postanowili dać im szansę na rozrabianie w nowych lokalizacjach. Choć przestrzeń będzie nowa, ich spryt, zacięcie i chęć do psocenia pozostaną takie same. Wybiorą się zarówno na plażę jak i w zimowe otoczenie – do ośrodka narciarskiego. Czeka ich pościg w labiryncie. Doberman spróbuje powstrzymać szopa przed zwinięciem pysznego kawioru. Taffy wybierze się po pomoc do Yeti’ego, aby ocalił go przed niecnym dobermanem. Widzowie mogą również powtórzyć seans odcinków 1. sezonu w trakcie weekendowych maratonów.

Premiera 2. sezonu serialu Taffy już w poniedziałek 23 maja o 17:00. Emisja 2. sezonu codziennie o 17:00 w Boomerang. Emisja maratonu z odcinkami 1. sezonu serialu w soboty i niedziele od 10:00 w Boomerang.

