Box Office: Wczesne prognozy dotyczące weekendu otwarcia "Jurassic World: Dominion"

Universal Pictures będzie miał prawdopodobnie kolejną kasową bombę. Za kilka tygodni do kin na świecie wejdzie widowisko Jurassic World: Dominion, które zapewne będzie finansowym sukcesem hollywoodzkiego studia.

Wczesne prognozy analityków zajmujących się box office’em przewidują, że film Jurassic World: Dominion zarobi w weekend otwarcia od 165 do 205 mln dolarów. Są również szanse na to, że widowisko zaliczy najlepsze otwarcie w historii całej franczyzy – na ten moment należy ono to Jurassic World i jest to kwota 208,8 mln dolarów.

Jurassic World: Dominion nie powinien mieć też problemów z zostania wielkim kasowym hitem na świecie. W przeciwieństwie do ostatnich premier Marvela, najnowsza odsłona franczyzy o dinozaurach dostała datę premiery w chińskich kinach, co powinno znacznie zwiększyć jej szansę na przebicie miliarda dolarów na całym świecie. Będzie to również szansa, aby sprawdzić, jak w dobie pandemii poradzą sobie w Chinach hollywoodzkie produkcji, ponieważ od początku wydarzeń związanych z COVID-19, pojawiło się tam bardzo niewiele amerykańskich tytułów.

Warto też dodać, że Jurassic World: Dominion pojawi się na ekranach w rozpoczynającym się okresie letnim, gdzie do kin zawita kilka głośnych tytułów na czele z Top Gun: Maverick i Buzzem Astralem.

Premiera Jurassic World: Dominion 10 czerwca.

Źrodło: ComicBookMovie