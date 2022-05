Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Daniel Craig był pierwszym wyborem do zagrania pewnej postaci w filmie "Doktor Strange 2" 0

Od premiery filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu minęło już kilkanaście dni, jednak wciąż są ludzie, którzy nie mieli okazji widzieć najnowszej propozycji od Marvel Studios, dlatego też ostrzegamy Was przez spoilerami zawartymi w tym artykule. Czytacie go na własną odpowiedzialność.

UWAGA SPOILERY

Jeśli czytacie dalszą część tego tekstu, to znaczy, że nie boicie się spoilerów, lub macie już seans filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu.

W trakcie jednej ze scen Szkarłatna Wiedźma zabija członków grupy Illuminati w skład, której wchodzą Reed Richards (John Krasinski), Black Bolt (Anson Mount), Karl Mordo (Chiwetel Ejiofor), Kapitan Carter (Hayley Atwell), profesor Charles Xavier (Patrick Stewart) oraz Maria Rambeau, jako Kapitan Marvel (Lashana Lynch). Co ciekawe w postać tego pierwszego superbohatera, członka grupy Fantastycznej Czwórki, pierwotnie miał się wcielić inny aktor.

Jak podał dobrze poinformowany hollywoodzki dziennikarz Justin Kroll, to ostatni odtwórca roli Agenta 007 – Jamesa Bonda, czyli Daniel Craig był pierwszym wyborem producentów. Niestety z powodu wzrostu zakażeń na COVID-19, gwiazdor finalnie zdecydował się zrezygnować i nie podejmować ryzyka podróży z Londynu na plan zdjęciowy. Uznał, że ten krótki występ w widowisku Marvela nie jest warty ryzyka.

Czy według Was Daniel Craig nadawałby się do roli Pana Fantastycznego? A może macie jakąś inną propozycję komiksowego bohatera do zagrania przez byłego Agenta Jej Królewskiej Mości.

Źrodło: ComicBookMovie