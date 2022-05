Fabuła filmu opowie o postaciach, których wygląd i temperament opierać będzie się na czterech żywiołach. Studio opublikowało pierwszą grafikę koncepcyjną, dającą nam możliwość ujrzenia Ember i Wade’a. Jak możemy się domyślać powstali w oparciu o wodę i ogień.

Produkcja opowie historię tej dość nieprawdopodobnej pary mieszkającej w mieście, w którym obok siebie żyją przedstawiciele ognia, wody, ziemi i powietrza. Ember i Wade trafią na coś co ich zszokuje i pokaże jak wbrew pozorom wiele mają ze sobą wspólnego.

Za reżyserię Elemental odpowiada Peter Sohn. Co ciekawe inspiracją do fabuły są jego wspomnienia z dzieciństwa jakie spędził w Nowym Jorku. Sohn pełni także funkcję producenta wraz z Denise Ream. Premiera animacji zaplanowana jest na 16 czerwca 2023 roku.