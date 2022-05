"The Boys" - zwariowany zwiastun 3. sezonu hitowego serialu! 0

Amazon Prime Video zaprezentował pełny zwiastun 3. sezonu swojego największego hitu – The Boys. Z materiału wynika, że będzie się działo!

To był rok spokoju. Homelander jest stonowany. Rzeźnik pracuje dla rządu i jest nadzorowany przez Hughie’ego. Obaj najwidoczniej mają jednak wielką ochotę, aby zamienić panujący pokój na krew i kości. Kiedy więc chłopcy dowiadują się o tajemniczej broni Anti-Supe, ponownie wpadają na Siódemkę, rozpoczynając wojnę, ścigając przy tym legendarnego pierwszego superbohatera: Soldier Boya.

The Boys to nonszalanckie spojrzenie na to, co dzieje się z superbohaterami, gdy stają się równie popularni co celebryci, tak samo wypływowi jak politycy i tak boscy jak bogowie, i gdy nadużywają swych mocy, zamiast wykorzystać je w słusznym celu. Bezsilność stanie przeciwko superpotędze, gdy The Boys wyruszą w bohaterską wyprawę, by ujawnić prawdę o Siódemce, wspieranej przez organizację Vought.

W 3. sezonie serialu występują: Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit i Jensen Ackles.

Premiera nowego odcinka 3 czerwca.

Źrodło: Prime Video