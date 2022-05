Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Amber Heard potwierdza, że ​​Warner Bros. nie chciało jej w "Aquamanie 2" 0

Ameryka żyje procesem o zniesławienie pomiędzy Johnnym Deppem, a Amber Heard. Teraz aktorka wyjawiła, że wytwórnia Warner Bros. Pictures nie chciałam aby pojawiła się w filmie Aquaman and the Lost Kingdom.

Amber Heard potwierdziła na sali sądowej w trakcie trwającego procesu, że ​​Warner Bros. Pictures nie chciał, aby powtórzyła rolę Mery w widowisku Aquaman and the Lost Kingdom. Dodatkowo wygląda na to, że będzie miała teraz znacznie zmniejszoną rolę niż pierwotnie można było zakładać.

Rzekomo studio chciało się pozbyć aktorki z powodu "braku chemii" z głównym bohaterem granym przez Jasona Momoę. Niezależnie od tego, czy to prawda, czy nie Amber Heard wyjawiła, że musiała walczyć o to, aby pozostać w filmie.

Nie chcieli mnie włączyć do filmu. Teraz mam bardzo uproszczoną wersję tej roli. Dostałam scenariusz. Potem dano nową wersję scenariusza, z której wycięto sceny z akcją, które przedstawiały moją i jeszcze jedną postać, nie zdradzając żadnych spoilerów. Dwie postacie walczyły ze sobą. Usunęli to.

powiedziała Heard

Wydaje się, że niezależnie od decyzji sądu, dni Amber Heard w roli Mery są policzone. Aktorka raczej nie powróci, jako bohaterka w trzecim filmie o Aquamanie lub jakimkolwiek innym projekcie opartym o komiksy DC.

Aquaman and the Lost Kingdom trafi do kin 17 marca 2023 roku.

Źrodło: ComicBookMovie