Agent Simu Liu nakłonił go do występu w "Barbie" twierdząc, że to jeden z najlepszych scenariuszy jakie widział

Simu Liu godząc się na występ w filmie Barbie, którego gwiazdą jest Margot Robbie, a za kamerą stoi Greta Gerwig, nie wiedział za wiele o tym projekcie. Dopiero agent reprezentujący jego interesy przekonał go, aby podjął się tego zadania. Słowa o "najlepszym scenariuszu" okazały się być wystarczającą zachętą.