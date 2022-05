Do premiery pierwszego sezonu serialu Gra o tron: Ród Smoka zostało jeszcze trochę czasu, jednak HBO Max już pracuje nad kolejną serią produkcji, która ma być kolejnym hitem stacji i studia.

HBO bardzo mocno liczy na sukces serialu Gra o tron: Ród Smoka, który wydaje się być na ten moment jedynym z wielu prequeli i spin-offów kontynuującym uniwersum "Gry o tron", który powstanie. Chociaż nie ogłoszono żadnych oficjalnych komunikatów to w amerykańskiej prasie panuje przekonanie, że 2. sezon jest już w fazie rozwoju.

Z wcześniejszych słów, które wypowiedział dyrektor programowy HBO, czyli Casey Bloys, nie powinniśmy być zaskoczeni tym faktem:

Lubimy patrzeć, jak radzi sobie serial. Gdybym obstawiał, powiedziałbym, że jest to całkiem niezły strzał, że "Gra o tron: Ród Smoka" dostanie sezon drugi. Lubimy jednak rzeczy najpierw wyemitować i dać im trochę czasu. Do większość seriali robimy odpowiednie przygotowania, aby być w dobrej pozycji i iść do przodu.