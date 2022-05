Walka o Marsa w zwiastunie 3. sezonu ''For All Mankind'' 0

Platforma Apple TV+ udostępniła oficjalny zwiastun trzeciego sezonu serialu science fiction For All Mankind. Produkcja ta ukazuje alternatywne losy świata. Seria ta skupi się na walce o Marsa.

fragment plakatu promującego serial ''For All Mankind''

Serial ukazuje nam alternatywny świat, w którym globalny wyścig kosmiczny nigdy się nie zakończył. Toczy się on pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. W tym świecie to ZSRR zostało pierwszym krajem, któremu udało się lądowanie na księżycu, a Stany Zjednoczone podjęły walkę o to, aby być pierwszymi którzy postawią stopę na tym ziemskim satelicie.

Drugi sezon ukazał nam walkę Amerykanów i Sowietów o zasoby znajdujące się na księżycu. Nadchodząca zaś seria wyznaczy nową granicę. Tym razem zacznie się walka o Marsa. Stanie do niej jednak jeszcze jeden wpływowy uczestnik – prywatna firma kosmiczna Helios. Akcja rozegra się w połowie lat 90. XX wieku.

W obsadzie 3. sezonu For All Mankind znajdują się m.in. Joel Kinnaman, Shantel VanSanten, Jodi Balfour, Sonya Walger, Krys Marshall, Cynthy Wu, Coral Peña oraz Edi Gathegi jako charyzmatyczny wizjoner Dev Ayesa.

Premiera 3. sezonu już 10 czerwca.

Źrodło: ComingSoon