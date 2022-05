Wybrano młodego Coriolanusa Snowa, na postaci którego skupi się prequel ''Igrzysk śmierci'' 0

Niedawno dowiedzieliśmy się, że studio Lionsgate planuje nakręcić prequel Igrzysk śmierci, franczyzy która okazała się wielkim kasowym hitem. Projekt jest już na etapie kompletowania obsady. Pierwszą obsadzoną rolą jest młody Coriolanus Snow.

Jennifer Lawrence, film ''Igrzyska śmierci''

W młodego Coriolanusa Snowa, którego poznaliśmy jako tyranicznego prezydenta Panem wcieli się Tom Blyth, który pojawił się w serialu Pozłacany wiek oraz w brytyjskim dramacie Scott and Sid.

Prequel nosi tytuł The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, a jego fabuła opiera się na powieści o tym samym tytule Suzanne Collins. Za kamerą stanie Francis Lawrence. To on wyreżyserował trzy ostatnie filmy z serii Igrzyska śmierci.

Corolianus Snow to bardzo złożona postać – lojalny przyjaciel, rzezimieszek, szybko zakochujący się młodzieniec i młody człowiek, ambitny do granic możliwości. Zobaczymy jak ten młody chłopak przemieni się w tyrana powiedział Lawrence.

The Ballad of Songbirds and Snakes rozgrywa się na dziesiątki lat przed przygodami Katniss Everdeen i skupia się na młodym Coriolanusie Snow, który ostatecznie zostaje tyranicznym prezydentem Panem. Jako 18-latek Snow zostaje wybrany na mentora Lucy Grey Baird, dziewczyny ze zubożałego Dwunastego Dystryktu, która bierze udział w 10. Głodowych Igrzyskach (Katniss pojawiła się dopiero na 74).

Premierę prequela studio zaplanowało na 17 listopada 2023 roku.

Źrodło: ComingSoon