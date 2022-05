Jeff Bridges jako były agent CIA w zwiastunie serialu ''The Old Man'' 0

Stacja FX opublikowała pierwszą zapowiedź serialu The Old Man, w którym w główną rolę wciela się Jeff Bridges. To debiut tego aktora w głównej roli w telewizyjnej produkcji.

Jeff Bridges, serial ''The Old Man''

Scenariusz serialu The Old Man został oparty o powieść autorstwa Thomasa Perry’ego. Jeff Bridges wcieli się w postać Dana Chase’a, emerytowanego agenta CIA, który lata temu postanowił zrezygnować ze służby i uciekł spod radarów amerykańskiej agencji rządowej. W momencie, gdy zabójca na zlecenie odnajduje go, Dan Chase zdaje sobie sprawę, że aby zapewnić sobie przyszłość, musi najpierw pogodzić się ze swoją przeszłością.

W obsadzie adaptacji znajdują się także John Lithgow, Alia Shawkat, E.J. Bonilla, Gbenga Akinnagbe, Amy Brenneman, Bill Heck, Leem Lubany i Pej Vahdat. Scenariusz The Old Man napisali Jonathan E. Steinberg oraz Robert Levine. Dwa pierwsze odcinki wyreżyserował Jon Watts, współtwórca trylogii Spider-Man.

Premiera serialu zaplanowana została na 16 czerwca. Wtedy zadebiutują dwa pierwsze odcinki z siedmiu.

Źrodło: Dark Horizons