Zwiastun duńskiego dramatu ''Holy Spider''

W sieci pojawił się zwiastun duńskiego dramatu kryminalnego Holy Spider, który bierze udział w konkursie o Złotą Palmę na Festiwalu w Cannes.

film ''Holy Spider''

Fabuła filmu opiera się na prawdziwej historii. Główna bohaterka to Rahimi, w tej roli Zar Amir Ebrahimi. To reporterka z Teheranu, która wyrusza do irańskiego świętego miasta Mashhad w celu odnalezienia grasującego tam seryjnego mordercy. Rahimi zagłebia się w mroczne zaułki miasta, by odnaleźć zabójcę, który wierzy, że wykonuje Boże dzieło oczyszczając ulice z grzeszników mordując pracujące na jego terenie prostytutki.

Gdy liczba zamordowanych kobiet rośnie, a Rahimi zbliża się do odkrycia prawdy, szansa na sprawiedliwość maleje, bowiem morderca okrzyknięty nazwą Spider Killer jest przez większość społeczeństwa uznawany za bohatera.

Podstawą filmowego scenariusza jest historia irańskiego seryjnego mordercy Saeed Hanaei, który w latach 2000-2001 zabił 16 kobiet. Jego postać portretuje Mehdi Bajestani. Za reżyserię i scenariusz odpowiada Ali Abbasi, mający na swoim koncie thriller Granica i horror Shelley.

Światowa premiera Holy Spider odbędzie się 22 maja w Cannes. Tam też dojdzie do sprzedaży filmu na organizowanych targach.

Źrodło: Bloody Disgusting