Kapitan Carter bohaterką serialu aktorskiego? 0

Po niedawnym debiucie postaci Kapitan Carter w widowisku kinowym w Doktor Strange w multiwersum obłędu, nowa plotka dotycząca MCU sugeruje, że Marvel Studios przygotowuje serial aktorski, w którym pojawi się owa bohaterka.

UWAGA SPOILERY

Kapitan Carter to jedna z bohaterek, które pojawiły się w filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu, jako członkini grupy Illuminati. Z najnowszych spekulacji wynika, że Marvel Studios i Walt Disney rozważają realizację serialu aktorskiego, w którym Kapitan Carter będzie grała pierwsze skrzypce. Nie ma słowa o tym, kto napisze i wyreżyseruje potencjalny projekt, chociaż raczej pewne jest, że Hayley Atwell powróci do roli superbohaterki.

Z racji tego, że Wariant Kapitan Carter z filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu została zabity, można wnioskować, że w nowym serialu pojawiłaby się całkiem inna wersja bohaterki, bardzo prawdopodobne, że byłaby to kontynuacja przygód postaci z serialu animowanego A gdyby…?, który skupiał się na alternatywnych historiach znanych z komiksów Marvela.

Nieważne, co się stanie z tym projektem pewne jest jedno – Hayley Atwell z tarczą Kapitana Ameryki kopiąca tyłki swoim przeciwnikom to zawsze coś, co warto obejrzeć! Czekamy na więcej informacji!

Źrodło: DisInsider