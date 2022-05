Lucasfilm rezygnuje z ponownych castingów do ról kultowych bohaterów "Gwiezdnych wojen" 0

Wygląda na to, że Lucasfilm zamierza zaprzestać tworzenia filmów z wcześniej znanymi bohaterami uniwersum "Gwiezdnych wojen". A przynajmniej nie chce już angażować nowych aktorów do ról postaci, które są znane fanom.

Alden Ehrenreich - "Han Solo: Gwiezdne wojny - Historie"

Powodem takiej decyzji ma być finansowa porażka widowiska Han Solo: Gwiezdne wojny – Historie, w której zobaczyliśmy przygody młodego Hana Solo, którego w oryginalne grał Harrison Ford. W prequelu w postać tytułową wcielił się Alden Ehrenreich. Zresztą nie był on jedynym bohaterem, który doczekał się recastu – Donald Glover sportretował Lando Calrissian, którego przed laty Billy Dee Williams.

Informacja dotycząca rezygnacji z recastingów została potwierdzona przez Kathleen Kennedy, która pełni funkcję prezeski Lucasfilm i to właśnie ona odpowiada za całe gwiezdne uniwersum.

Han Solo: Gwiezdne wojny – Historie w 2018 roku zarobił 392 milionami dolarów na całym świecie, co było oczywiście wynikiem bardzo rozczarowującym zważywszy na to, że budżet całej produkcji miał wynieść rzekomo nawet 300 mln dolarów. Jest to zdecydowanie największa finansowa klapa Lucasfilm, jeśli chodzi o kinowe widowiska należące do uniwersum "Gwiezdnych wojen".

Czy myślicie, że obóz Kathleen Kennedy podjął dobrą decyzję?

Źrodło: Variety