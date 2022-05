Zwiastun 2. sezonu ''Only Murders in the Building'' 0

Świetna kryminalna komedia Hulu Only Murders in the Building już niedługo doczeka się drugiego sezonu. W sieci zadebiutował właśnie oficjalny zwiastun produkcji. Możecie zapoznać się z nim w dalszej części artykułu.

fragment plakatu promującego serial ''Only Murders in the Building''

Steve Martin, Selena Gomez i Martin Short wcielają się w niecodzienne trio złożone z nieznajomych do tej pory sobie ludzi. Podzielają oni jedno zainteresowanie – fascynują ich prawdziwe zbrodnie. Mają także detektywistyczny talent, który przyjdzie im wykorzystać w praktyce. Kiedy w ich ekskluzywnym apartamentowcu przy Upper West Side dochodzi do makabrycznej śmierci Tima, podejrzewają, iż doszło do morderstwa. Wykorzystując swoje zainteresowania i zebraną wiedzę postanawia rozwikłać tą sprawę. Okazuje się jednak, iż budynek w którym mieszkają kryje swoje tajemnice, a oni znajdują się w niebezpieczeństwie. Zabójca może być gdzieś naprawdę blisko. Muszą rozszyfrować pojawiające się wskazówki nim będzie za późno.

W nowych odcinkach główni bohaterowie będą chcieć zdemaskować zabójcę mężczyzny imieniem Bunny Folger. W trakcie ich śledztwa dochodzi do komplikacji. Publicznie wmieszani zostają w to zabójstwo, a pewni ludzie z Nowego Jorku myślą, że to oni są sprawcami. Do tego stają się bohaterami podcastu. Teraz muszą znaleźć sprawcę i oczyścić się z zarzutów.

Premiera 2. sezonu serialu już 28 czerwca 2022 roku.

