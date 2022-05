Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Brzydki" Sonic pojawia się w filmie "Chip 'n' Dale: Rescue Rangers" 0

Wygląda na to, że Walt Disney oraz Paramount Pictures zdecydowały się na dziwaczną współpracę. Otóż w filmie Chip 'n' Dale: Rescue Rangers pojawia się "brzydki" Sonic!

Zapewne każdy z nas pamięta kontrowersje, jakie wywołały pierwsze zwiastuny do filmu SONIC. Szybki jak błyskawica. Fani uznali, że jego wygląd z naciskiem na zęby wygląda "przerażająco" i "koszmarnie". Wówczas reżyser filmu Jeff Fowler, który pracuje w Hollywood także, jako animator oraz spec od efektów specjalnych wziął całą winę na siebie, a Paramount Pictures opóźniło premierę filmu i postanowiło zmienić wygląd tytułowego bohatera.

Jak się okazuje "brzydki" Sonic będzie miał filmowy debiut. Nieoczekiwanie będzie to miało miejsce w filmie Walta Disneya Chip 'n' Dale: Rescue Rangers. Recenzje nowego filmu, który już jutro wyląduje na platformie streamingowej Disney+ potwierdzają te doniesienia. Wydaje się, że to ciekawa kolaboracja bądź, co bądź dwóch konkurencyjnych hollywoodzkich wytwórni.

Chip 'n' Dale: Rescue Rangers będzie hybrydową animowaną komedią akcji. Chip i Dale żyją wśród kreskówek i ludzi we współczesnym Los Angeles, ale ich życie jest teraz zupełnie inne. Minęły dziesięciolecia od odwołania ich popularnego serialu telewizyjnego, a Chip (głos Johna Mulaneya) poddał się podmiejskiemu życiu jako sprzedawca ubezpieczeń. Dale (głos Andy'ego Samberga) w międzyczasie przeszedł "operację CGI" i pracuje na konwencji nostalgii, zdesperowany, by przeżyć swoje dni chwały. Kiedy były kolega z obsady w tajemniczy sposób znika, Chip i Dale muszą naprawić zerwaną przyjaźń i ponownie wcielić się w postaci detektywów z "Drużyny RR", aby ocalić życie przyjaciela.

Źrodło: Empire Online