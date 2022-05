Reżyserka docenionego "Nigdy cię tu nie było" nakręci adaptację autorki "Opowieść podręcznej" 0

Z Cannes dobiegła bardzo dobra informacja dla wszystkich fanów twórczości reżyserki Lynne Ramsay, która ma na swoim koncie takie głośne produkcje, jak Nigdy cię tu nie było oraz Musimy porozmawiać o Kevinie. Urodzona w Glasgow twórczyni nakręci kolejny film!

fragment plakatu "Nigdy cię tu nie było"

Lynne Ramsay ma zaadaptować powieść "Kamienne posłanie" autorstwa Margaret Atwood – jest to pisarka najbardziej znana ze swoich książek o antyutopijnej społeczności "Opowieść podręcznej" oraz "Testamenty". "Kamienne posłanie" to zbiór dziewięciu opowiadań. Julianne Moore i Sandra Oh mają zagrać główne role w nowym filmie Lynne Ramsay.

Ta pierwsza aktorka wcieli się w rolę Verny – 60-letnia emerytowana fizjoterapeutka, a także dwukrotna wdowa wyrusza w luksusowy rejs po Przejściu Północno-Zachodnim łączącym Ocean Atlantycki z Oceanem Spokojnym. To na tym statku wycieczkowym poznaje dwie postacie, przyjazną i czarującą Grace (w tej roli Sandra Oh) oraz nieśmiałego, ale tajemniczego Boba, samotnego mężczyznę po sześćdziesiątce, który odziedziczył rodzinny biznes i teraz próbuje uwieść Vernę. Oczywiście sprawi to, że spokojna do tej pory atmosfera na statku szybko stanie się nieaktualna.

Na razie trwają poszukiwania aktora, który zagra Boba. Amazon wyprodukuje film, który ma być thrillerem o zemście. Film będzie kręcony na Grenlandii i Islandii we wrześniu.

Źrodło: thefilmstage