W 2019 roku Adèle Haenel można było oglądać w trzech filmach – była to wspominany Portret kobiety w ogniu, a także Deerskin oraz Bohaterowie nie umierają. Adèle Haenel miała zagrać jedną z głównych ról w nowym projekcie science-fiction Bruno Dumonta, jednak zrezygnowała. Teraz postanowiła odpowiedzieć dlaczego.

Aktorka wypowiedziała się także o nowym filmie Bruno Dumonta:

Na początku wydawało mi się, że wygląda to na świetną zabawę: coś w rodzaju Luke’a Skywalkera w kosmosie. Problem polega na tym, że za tą zabawną fasadą broniono mrocznego, seksistowskiego i rasistowskiego świata. Scenariusz był pełen żartów na temat cancel culture i przemocy seksualnej. Próbowałam o tym porozmawiać z Dumontem, ponieważ sądziłam, że dialog jest możliwy. Po raz kolejny chciałam uwierzyć, że nie było to zamierzone. Ale było to celowe. To lekceważenie jest celowe. Tak jak wyśmiewają się z ofiar, z ludzi znajdujących się w słabościach. Intencją było nakręcenie filmu science-fiction z białą obsadą, a więc zaprezentowanie rasistowskiej narracji. Nie chciałam tego wspierać.