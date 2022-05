''Yellowstone'' z nowymi odcinkami powróci jeszcze tej jesieni 0

Jedna z najpopularniejszych, jak nie najpopularniejsza produkcja Paramount Network – Yellowstone powróci z piątym sezonem jeszcze w tym roku. Premiera nowych epizodów tej ranczerskiej serii zaplanowana została na jesień.

fragment plakatu promującego serial ''Yellowstone''

Informacja o premierze pojawiła się na oficjalnej stronie serialu na Twitterze. Nowych epizodów spodziewać możemy się dokładnie 13 listopada.

Piąty sezon ma być najdłuższym w historii serialu. Składać będzie się na niego 14 odcinków, a ich emisja podzielona zostanie na dwie części, po 7 epizodów każda. Obecnie ekipa znajduje się na planie, który usytuowany jest w Montanie.

O co chodzi w serialu Yellowstone?

Ranczerska rodzina z Montany na czele z seniorem rodu, Johnem Duttonem, która posiada i kontroluje największe gospodarstwo w całych Stanach Zjednoczonych, musi stawić czoła przeciwnościom losu oraz obcym wkraczającym na ich tereny, utrudniającym im działanie i próbującym przejąć ich ziemie. Podstępni, chciwi deweloperzy, żądni zemsty rdzenni Amerykanie z pobliskiego rezerwatu oraz pierwszego Amerykańskiego Parku Narodowego – oni wszyscy czyhają na jakiś błąd, by przejąć te tereny. Polityczne podstępy, zatruwanie wody, wysadzanie koryta rzeki, tajemnicze morderstwa to tylko początek wojny o władzę nad tą ziemią, Wszystko co najlepsze i najgorsze w Ameryce zdaje się spotykać tę rodzinę.

Źrodło: Twitter