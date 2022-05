Do świata ''Nie z tego świata'' powrócimy jeszcze w tym roku - zobacz plakat i zwiastun ''The Winchesters'' 0

Jak wiadomo od jakiegoś czasu stacja The CW pracuje nad prequelem swojego niezwykle popularnego i długo utrzymującego się serialu Nie z tego świata. Kolejny nadnaturalny projekt nosi tytuł The Winchesters i zadebiutuje jeszcze w tym roku.

Na oficjalnej stronie serialu w mediach społecznościowych pojawił się wpis opatrzony pierwszym plakatem produkcji. Grafika zdradza, iż premiery The Winchesters spodziewać możemy się jesienią.

Poniżej zaś pierwszy zwiastun. Co sądzicie?

Serial skupić ma się na rodzicach Deana i Sama Winchesterów – Johnie i Mary. Ma to być epicka, nieopowiedziana do tej pory historia miłosna, o tym jak John spotkał Mary i postawił wszystko na szali, aby nie tylko ocalić swoją wielką miłość, ale i cały świat.

W The Winchesters powróci Jensen Ackles, jako narrator, który opowie niezwykłą historię swoich rodziców. W założycieli rodu Winchester wcielają się Meg Donnelly i Drake Rodger. W serialu matce w młodego John’ego wcielał się Matt Cohen, a w młodą Mary Amy Gumenick. Miało to miejsce w odcinkach, w których ukazywane był retrospekcje. Scenariusz do serialu The Winchesters napisał Robbie Thompson.

Nie z tego świata to serial, który doczekał się, aż 15 sezonów. Emitowany był od 2005 do 2020 roku. Opowiada on o losach rodzeństwa – Deana i Sama, którzy odnajdują swoje powołanie w trakcie poszukiwania ojca, który od 22 lat polował na istniejące na świecie zło.

Źrodło: Facebook