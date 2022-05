Netflix prezentuje zwiastun 3. sezonu ''The Umbrella Academy'' 0

Już za trochę ponad miesiąc poznamy dalsze losy najbardziej dysfunkcyjnej rodziny superbohaterów na świecie. Mowa oczywiście o członkach The Umbrella Academy. Netflix opublikował oficjalny zwiastun trzeciego sezonu, który zobaczyć możecie poniżej.

serial ''The Umbrella Academy''

Rodzeństwo. Rywalizacja. Nadludzkie moce. Po powrocie do Akademii jej członkowie ścierają się z nowym rodzeństwem Hargreevesów. Tymczasem tajemnicza siła zaczyna siać w mieście zniszczenie.

Po tym jak w drugim sezonie członkom The Umbrella Academy udało się zapobiec zagładzie w latach 60. ubiegłego wieku i powrócić do teraźniejszości, czeka na nich niemiła niespodzianka. Okazuje się bowiem, że wcale nie powrócili do rzeczywistości jaką znali. Ich działania w przeszłości zmieniły bieg wydarzeń i doprowadziły do stworzenia Sparrow Academy, której założycielem jest Sir Reginald Hargreeves. Do powstania zaś The Umbrella Academy nigdy nie doszło.

Członkowie Sparrow Academy to Marcus, Ben, Fei, Alphonso, Sloane, Jayme i Christopher – telekinetyczna kostka.

Premiera 3. sezonu The Umbrella Academy już 22 czerwca tylko na Netflix. Składa się on z 10. odcinków.

