Nie żyje legendarny grecki kompozytor Vangelis 0

Athens News Agency powołując się na prawników twórcy, o którym mowa, podało informację o śmierci jednego z najwybitniejszych kompozytorów w historii kina – Vangelisa. Artysta miał 79 lat.

Ewangelos Odiseas Papatanasiu szerszej publiczności znany, jako Vangelis nie żyje. Legendarny kompozytor muzyki filmowej miał 79 lat. Z opublikowanych informacji wynika, że Grek odszedł we wtorek 17 maja późnym wieczorem w szpitalu we Francji. Nie podano przyczyny śmierci Vangelisa, ale jeszcze nie tak dawno miał być leczony w tej samej placówce na COVID-19.

Vangelis był znany i ceniony z racji tworzenia muzyki elektronicznej oraz filmowej. Do jego największych osiągnięć należą między innymi ścieżki do takich filmów, jak Rydwany ognia (za tę pracę został nagrodzony Oscarem za najlepszą muzykę oryginalną), Łowca androidów, Antarktyka, 1492: Wyprawa do raju czy Aleksander.

W 2002 roku stworzył hymn piłkarskich mistrzostw świata, które odbyły się w Korei i Japonii. Warto także odnotować, że w 2008 roku skomponował muzykę do polskiego filmu dokumentalnego Świadectwo, który opowiadał o przyjaźni Karola Wojtyły ze Stanisławem Dziwiszem.

