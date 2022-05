Patryk Vega nakręci anglojęzyczny film o Władimirze Putinie 0

Prosto z Cannes nadciąga hitowa wiadomość. Patryk Vega zamierza nakręcić anglojęzyczny film, którego bohaterem będzie prezydent Rosji – Władimir Putin.

Patryk Vega szykuje się do swojego anglojęzycznego debiutu i trzeba przyznać, że po raz kolejny zamierza zabrać się za głośny i kontrowersyjny temat. Polski król box office’u chce nakręcić prawdziwą gangsterską opowieść o dojściu do władzy Władimira Putina w Rosji.

Roboczy tytuł filmu brzmi "The Vor in Law", który nawiązuje do rosyjskiego terminu mafijnego pokrewnego "ojcu chrzestnemu". W trakcie wywiadu, którego Vega udzielił portalowi The Hollywood Reporter wyjawił, że zamierza przyjrzeć się Putinowi od jego trudnych początków w Petersburgu aż do wojny na Ukrainie, której jest prowodyrem. Wielu uważa, że obecny prezydent Rosji miał powiązania z przestępczością zorganizowaną w czasie, gdy był merem Sankt Petersburga w okresie bezprawia po upadku Związku Radzieckiego.

"The Vor in Law" sfinansuje w całości za pośrednictwem prywatnych inwestorów kapitałowych – jego budżet wyniesie 12 milionów dolarów. Zdjęcia mają wystartować w przyszłym roku i być kręcone w Polsce, na Litwie i Malcie. Vega chce obsadzić amerykańską lub międzynarodową gwiazdę w roli Putina, a większość obsady pochodzić będzie z Europy.

Dodatkowo polski filmowiec zapowiedział, że jego obecny film, dramat inspirowany jego własnym życiem, będzie jego ostatnim po polsku i że w przyszłości będzie kręcił tylko filmy anglojęzyczne.

Źrodło: The Hollywood Reporter