Margot Robbie w prequelu "Ocean’s Eleven" 0

Warner Bros. Pictures zamierza zrealizować więcej filmów z serii "Ocean’s". Gwiazdą kolejnego ma zostać Margot Robbie.

Margot Robbie zagra główną rolę i wyprodukuje nowy film z serii "Ocean’s", którego reżyserem będzie Jay Roach. To właśnie on wyreżyserował dramat Gorący temat z 2019 roku za występ, w którym Margot Robbie otrzymała nominację do Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej. Producentem filmu będzie również Tom Ackerley, partner biznesowy aktorki, z którym założyła firmę produkcyjną LuckyChap.

Szczegóły scenariusza autorstwa Carrie Solomon są na razie tajemnicą, ale wiadomo, że ma to być prequel Ocean's Eleven, którego akcja rozgrywa się w Europie w latach 60. XX wieku.

Projekt jest cały czas rozwijany, jednak z informacji źródeł wynika, że ekipa wejdzie na plan zdjęciowy wiosną 2023 roku.

Seria "Ocean’s", która była remake’em filmu z 1960 roku wystartowała ponownie w 2001 roku. Za kamerą filmu Ocean's Eleven: Ryzykowna gra stanął Steven Soderbergh, a w obsadzie znalazło się miejsce dla George’a Clooneya, Brada Pitta, Julii Roberts, Matta Damona i kilku innych A-klasowych gwiazd. Po tym, jak pierwszy film zarobił na całym świecie ponad 450 milionów dolarów, Soderbergh i jego ekipa wyprodukowali kolejne dwie pełne gwiazd odsłony – odpowiednio w 2004 i 2007 roku. Seria powróciła w 2018 roku z Ocean's 8 i skoncentrowała się na kobietach. Spin-off, w którym widzieliśmy Sandrę Bullock, Helenę Bonham Carter i Rihannę okazał się jednak klapą.

Czy nowy film z Margot Robbie powróci na właściwe tory?

