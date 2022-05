Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Charlie Cox powróci jako Daredevil - będzie serial na Disney+ 0

Jeśli brakowało Wam przygód Diabła z Hell’s Kitchen to mamy dla Was znakomite nowiny. Daredevil powróci w nowym serialu platformy streamingowej Disney+ i co najważniejsze po raz kolejny wcieli się w niego Charlie Cox!

O zainteresowaniu postacią Daredevila przez Marvel Studios i Disney+ mówiło się od dawna, jednak dopiero teraz projekt ruszył z kopyta do przodu. Co więcej Charlie Cox powróci, jako Matt Murdock w nowym serialu powstającym dla platformy streamingowej Disney+. Nad scenariuszem produkcji będą pracować Matt Corman i Chris Ord.

Charlie Cox będzie miał okazję ponownie założyć kostium Diabła z Hell’s Kitchen. To właśnie serial Daredevil był jednym z największych hitów platformy streamingowej Netflix zanim ten nie zniknął z oferty, podobnie zresztą, jak inne serie na podstawie komiksów Marvela. Wszystko z powodu platformy streamingowej, którą stworzył Walt Disney. Warto przypomnieć, że seriale Netflixa w teorii należały do Kinowego Uniwersum Marvela, sam Charlie Cox pojawił się zresztą, jako Matt Murdock w filmie Spider-Man. Bez drogi do domu.

Na razie nie ma informacji na temat tego czy Vincent D'Onofrio ponownie będzie portretował postać Kingpina, ale po jego występie w Hawkeye'u można bezpiecznie założyć, że tak właśnie będzie.

Czy Wy też jesteście zachwyceni tymi doniesieniami?

Źrodło: ComicBookMovie