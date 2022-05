Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Gwiazda "Strażników Galaktyki" w zwiastunie serialu "The Terminal List" 0

Amazon Studios zaprezentowało pierwszy oficjalny teaserowy zwiastun serialu The Terminal List ma podstawie bestsellerowej powieści autorstwa Jacka Carra. W głównej roli zobaczymy gwiazdę Kinowego Uniwersum Marvela! Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią produkcji Amazona.

Historia śledzi losy Jamesa Reece’a po tym, jak cały jego pluton Navy SEALs wpadł w zasadzkę podczas tajnej misji, której stawka była naprawdę wysoka. Reece wraca do swojego domu i rodziny ze sprzecznymi wspomnieniami całego tragicznego wydarzenia oraz pytaniami o swoją winę. Gdy na jaw wychodzą nowe dowody, Reece odkrywa, że ​​mroczne siły działają przeciwko niemu, zagrażając nie tylko jego życiu, ale także życiu tych, których kocha.

W roli Jamesa Reece’a pojawia się Chris Pratt – gwiazda Kinowego Uniwersum Marvela oraz filmów z serii "Strażnicy Galaktyki". Oprócz Pratta w serialu występują Constance Wu, Taylor Kitsch, Jeanne Tripplehorn, Riley Keough, Arlo Mertz, Jai Courtney, JD Pardo, Patrick Schwarzenegger, LaMonica Garrett, Stephen Bishop, Sean Gunn, Tyner Rushing, Jared Shaw, Christina Vidal, Nick Chinlund, Matthew Rauch, Warren Kole i Alexis Louder.

Producentami wykonawczymi serialu są Chris Pratt i Jon Schumacher za pośrednictwem Indivisible Productions. W projekt zaangażowany jest także Antoine Fuqua, który oprócz bycia producentem, pełnił na planie funkcję jednego z reżyserów. Scenarzystą i showrunnerem serii jest David DiGilio.

The Terminal List to koprodukcja Amazon Studios i Civic Center Media we współpracy z telewizją MRC. Pierwszy sezon liczy 8 odcinków i pojawi się już 1 lipca na platformie streamingowej Prime Video.

Źrodło: Amazon Studios