Zwariowany to mało powiedziane - oto zwiastun "Three Thousand Years of Longing" w reżyserii George'a Millera

George Miller powraca i wygląda na to, że powraca w zwariowanym stylu! Studio MGM zaprezentowało dzisiaj pełny zwiastun jego najnowszego dzieła, które nosi tytuł Three Thousand Years of Longing.

fragment plakatu filmu "Three Thousand Years of Longing"

O czym opowiada najnowsza propozycja od wizjonerskiego reżysera, który dał światu serię "Mad Max"? Doktor Alithea Binnie jest naukowcem zadowolonym z życia. Podczas konferencji w Stambule spotyka Dżina, który oferuje jej trzy życzenia w zamian za wolność. To stwarza dwa problemy. Po pierwsze, wątpi, czy jest prawdziwy, a po drugie, ponieważ jest badaczką historii i mitologii, zna wszystkie przestrogi o nietrafionych życzeniach. Dżin broni swojej sprawy, opowiadając jej fantastyczne historie ze swojej przeszłości. W końcu zostaje zwiedziona i wypowiada życzenie, które zaskakuje ich oboje.

W rolach głównych, czyli Alithei Binnie oraz Dżina zobaczymy Tildę Swinton, a także Idrisa Elbę.

Scenariusz do filmu napisał sam reżyser, czyli George Miller do spółki z Augustą Gore. Za materiał źródłowy posłużyło opowiadanie "The Djinn in the Nightingale’s Eye" autorstwa A.S. Byatta.

Zanim Three Thousand Years of Longing trafi latem do kin, będzie miał swoją światową premierę na Międzynarodowym Festiwalu w Cannes, który właśnie się odbywa. A teraz nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was do zapoznania się z poniższym zwiastunem!

Źrodło: MGM