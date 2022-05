Premiera ''The Last Voyage of the Demeter'' mocno opóźniona 0

Będący w produkcji horror The Last Voyage of the Demeter trafi do kin dopiero za ponad rok. Studio Universal Pictures przesunęło jego pierwotną datę premiery o siedem miesięcy.

Corey Hawkins, serial ''The Walking Dead''

Produkcja, której akcja osadzona ma być w środku klasycznej powieści Brama Stokera Dracula trafić do kin miała 27 stycznia 2023 roku. Tak się jednak nie stanie. Nową datą premiery jest 11 sierpnia 2023 roku. Nie wiadomo dlaczego studio zdecydowało się na tak znaczne przesunięcie. Prawdopodobnie z obawy o nie zdążenie na czas z pracami postprodukcyjnymi. Zdjęcia do filmu zakończyły się jednak już w październiku ubiegłego roku. Miejmy nadzieję, że nie ma to nic wspólnego z problemami z produkcją, bowiem projekt po wielu peturbacjach nareszcie w ubiegłym roku wyszedł na prostą.

Poznamy losy statku Demeter i jego pasażerów, który to wiózł trumnę z Draculą z Transylwanii do Londynu. Statek nie dopłynął w całości do celu, bowiem wszyscy jego pasażerowie i załoga zostali zamordowani. Jedynym ocalałym był Dracula. Patrząc na fabułę spodziewać możemy się ukazania nam dość przerażającego portretu najsłynniejszego wampira popkultury.

W obsadzie filmu znajdują się Javier Botet, który wcieli się w głównego bohatera – hrabiego Draculę, David Dastmalchian jako Wojchek – pierwszy oficer Demeter, Liam Cunningham jako kapitan statku, Aisling Franciosi jako Anna, pasażer na gapę, Corey Hawkins jako doktor Clemens, Jon Jon Briones jako kucharz na statku, Stefan Kapicic, Nikolai Nikolaeff, Woody Norman, Martin Furulund i Chris Walley. Za kamerą stoi André Øvredal.

Źrodło: Collider