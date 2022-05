Twórca ''Squid Game'' zrealizuje satyrę o sukcesie serialu 0

Hwang Dong-hyuk, twórca serialu Squid Game, który nieoczekiwanie osiągnął wielki sukces, planuje nakręcić satyrę o tak niespodziewanej popularności jego produkcji.

serial ''Squid Game''

Jak donosi portal Deadline, pochodzący z Korei Południowej filmowiec jest obecnie na wczesnym etapie prac nad tym projektem. Jego roboczy tytuł brzmi The Best Show on the Planet. Z założenia ma to być satyra ukazująca to jak z dnia na dzień serial Squid Game osiągnął niebywały sukces i jak zmieniło się od tego czasu życie Hwang Dong-hyuka, który to nagle stał się rozpoznawalny i w centrum uwagi.

Wychodzi więc na to, że najbliższe lata będą dla Dong-hyuka bardzo pracowite. Satyryczna produkcja jest już trzecim projektem nad jakim pracuje. W swoim harmonogramie ma on drugi sezon Squid Game oraz pełnometrażowy film inspirowany tekstami włoskiego pisarza Umberto Eco.

Serial Squid Game zadebiutował w 2021 roku i w przeciągu pierwszego miesiąca od premiery zgromadził ponad 1,65 miliarda godzin oglądalności. Jakby ktoś nie wiedział opowiada o 456 bardzo różnych od siebie osobach, które otrzymują zaproszenie do udziału w tajemniczej grze. Łączy ich jedno — wszyscy mają poważne problemy finansowe. Gra, w której stawką jest 45,6 miliarda południowokoreańskich wonów, toczy się na tajnym i zamkniętym terenie i obejmuje serię „tradycyjnych” dziecięcych zabaw, w których karą za przegraną jest śmierć.

Źrodło: Deadline