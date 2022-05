Reżyser ''Kruka'' za kamerą horroru ''Sister Darkness'' 0

Alex Proyas po sześciu latach przerwy powraca na stanowisko reżysera. Stanie on za kamerą horroru Sister Darkness.

Brandon Lee, film ''Kruk''

Proyas to zdolny filmowiec mający na swoim koncie kultowy horror Kruk z Brandonem Lee, a także świetny thriller science fiction Ja, robot. Jego dwa ostatnie filmy to katastroficzna Zapowiedź i przygodowa produkcja fantasy Bogowie Egiptu.

Szczegóły fabuły Sister Darkness nie są znane. Wiadomo jednak, iż ma to być makabryczna produkcja, której akcja napędzana będzie przez kobiece marzenie o zemście i gotyckim terrorze. Ukazana na ekranie historia przeniesie nas do Wielkiej Brytanii z lat 30. XX wieku. Tam poznamy Alice, która jest świeżo po ślubie, jednak zamążpójście nie dało jej szczęścia. Wtedy to napotyka na swojego sobowtóra Islę. Jej istnienie przesiąknięte jest krwią i tajemnicą.

Zdjęcia do filmu powstawać mają w Australii. Termin ich realizacji zaplanowany został na przełom 2022 i 2023 roku. Budżet projektu wynosi 35 milionów dolarów. Proyas jest także autorem scenariusza do Sister Darkness. Pisząc mocno inspirował się brytyjskimi horrorami z lat 60. i 70, a także takimi kultowymi filmami jak Legenda piekielnego domu oraz W kleszczach lęku.

Źrodło: The Hollywood Reporter