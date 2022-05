Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Léa Seydoux w jednym z najbardziej oczekiwanych filmów w Cannes 0

Gwiazda europejskiego kina Léa Seydoux, znana z ostatnich produkcji z serii o Jamesie Bondzie, wystąpiła w filmie One Fine Morning. Światowa premiera odbyła się w piątek 20 czerwca podczas festiwalu w Cannes w ramach sekcji Quinzaine des Réalisateurs (Directors’ Fortnight).

"One Fine Morning"

Nowy film Mii Hansen-Løve to jedna z najbardziej oczekiwanych premier w Cannes, według m.in. The Guardian, Screen International i Vanity Fair. W związku z premierą Lea Seydoux pojawiła się właśnie na okładkach magazynów Madame Figaro oraz The Hollywood Reporter.

One Fine Morning przedstawia historię Sandry, młodej samotnej matki, która regularnie odwiedza swojego chorego ojca. Razem z rodziną walczy, by zapewnić mu odpowiednią opiekę. W tym samym czasie ponownie nawiązuje kontakt z Clémentem, dawno nie widzianym przyjacielem. Choć mężczyzna nie jest wolny, zaczynają namiętny romans…

W rolach głównych występują: Léa Seydoux, Pascal Greggory, Melvil Poupaud i Nicole Garcia. One Fine Morning to nowy film Mii Hansen-Løve, której Wyspa Bergmana z Vicky Krieps, Mią Wasikowską i Timem Rothem walczyła o Złota Palmę w Cannes w ubiegłym roku. Reżyserka jest także autorką scenariusza filmu. Za zdjęcia odpowiada Denis Lenoir, laureat Brązowej Żaby na festiwalu Camerimage za Demonlover.

Za dystrybucję filmu w Polsce odpowiada Galapagos Films.

Źrodło: Galapagos Films