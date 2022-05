Woody Harrelson w nowym filmie reżysera "Turysty" i "The Square" 0

Woody Harrelson ponownie zagra w filmie Rubena Östlunda. Ich pierwsza wspólna praca była prezentowana na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes.

Woody Harrelson - "Venom 2: Carnage"

Triangle of Sadness to najnowsza propozycja od cenionego szwedzkiego filmowca Rubena Östlunda. Nowe dzieło reżysera Turysty oraz The Square (za ten film otrzymał Złotą Palmę w 2017 roku) miało światową premierę we Francji. Film bierze udział w konkursie głównym tegorocznego festiwalu w Cannes.

Jedną z gwiazd Triangle of Sadness jest Woody Harrelson, któremu najwidoczniej tak dobrze pracowało się ze Szwedem, że panowie zdecydowali się na następny wspólny projekt. Aktor zagra w filmie "The Entertainment System is Down". Informacja została ujawniona w trakcie konferencji prasowej w Cannes, w której udział wziął Harrelson.

Ruben to maestro, więc jestem zainteresowany tym, aby z nim pracować. Będę w jego następnym filmie czy tego chce, czy nie – żartował aktor, dodając jednocześnie, że scenariusz nowego projektu jest fenomenalny.

Östlund rozwijał projekt zatytułowany "The Entertainment System is Down" przez ostatnie kilka lat, zbierając anegdoty od ludzi z całego świata. Co ciekawe sam scenariusz jest wciąż na wczesnym etapie rozwoju. W owej produkcji Woody Harrelson ma mieć zbliżoną rolę, do której z Triangle of Sadness. W produkcji biorącej udział w konkursie głównym canneńskiego festiwalu zagrał kapitana statku odbywającego rejs dla bogatych ludzi, który tonie, pozostawiając ocalałych, w tym sławną parę modelek, na wyspie. W nowym filmie zagra kapitana samolotu.

"The Entertainment System is Down" po raz kolejny będzie komedią z socjologicznym akcentem. Akcja filmu fabularnego rozgrywa się na pokładzie długodystansowego lotu i jest inspirowana dystopijną powieścią Aldousa Huxleya "Nowy wspaniały świat".

Źrodło: Variety