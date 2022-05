Silniki w ruch! Premiera "Tomek i przyjaciele" w Boomerang! 0

Czas wyruszyć w podróż pełną przygód z bohaterami serialu, który na nowo pokazuje świat radosnych lokomotyw. Premierowa odsłona Tomek i przyjaciele to pełna życia animacja 2D i zupełnie nowe podejście do opowiadania historii o zabawnych postaciach, które inspirują współczesnych widzów. Premiera serialu odbędzie się w poniedziałek 30 maja o 15:00 w Boomerang. Stacja wyemituje również film pełnometrażowy "Tomek i przyjaciele: Wyścig o Puchar Sodoru" w sobotę 28 maja o 8:00.

Nadchodzący serial „Tomek i przyjaciele” to już czwarta wielka odsłona słynnej na całym świecie animacji dla dzieci. Historia tej wyjątkowej kreskówki sięga już 75 lat, a najnowsza seria pokazuje postać głównego bohatera jako jeszcze bardziej skorego do zabawy, niż kiedykolwiek przedtem. Tomek, główny bohater własnych perypetii, przeżywa swoje przygody w towarzystwie Kamci, Piotrusia, Nii i innych przyjaciół. Tym razem spróbuje zostać lokomotywą numer jeden, czego świadkami będą pozostali znani i lubiani przez najmłodszych bohaterowie animacji. Perypetie Tomka pokazują, że nie boi się on popełniania małych błędów, bo najbardziej cieszy go po prostu bycie dzieckiem i odkrywanie świata.

„Tomek i przyjaciele” to serial, który edukuje i przykuwa uwagę dzieci, również dzięki specjalnym piosenkom, które powstały w ramach nowej odsłony animacji. Pokazują one relacje między bohaterami, którzy z wesołym okrzykiem „Koła w ruch!” ruszają po torach na liczne przygody. Serial jest też rozrywką dla mamy i taty! W dwudziestu sześciu odcinkach zawarto społeczno-emocjonalne lekcje o życiu na tematy takie jak zachowanie, przyjaźń, dzielenie się z innymi, gra zespołowa, pomoc i empatia.

Widzowie zobaczą także Tomka, Piotrusia, Nię, Kamcię i innych bohaterów w filmie „Tomek i przyjaciele: Wyścig o Puchar Sodoru”. Ruszają pełną parą po torach, pędząc wprost w stronę zwycięstwa! Kamcia to superszybka lokomotywa z Japonii. Przekonana, że wygra tytułowy wyścig, ma wystartować w parze z kolegą, ale ten nabawi się kontuzji. Kamcia będzie musiała wystartować w duecie z Tomkiem. Połączą siły, by pokonać zawodników z całego świata i zdobyć Puchar Sodoru.

Premiera serialu Tomek i przyjaciele w poniedziałek 30 maja o 15:00 w Boomerang. Emisja serialu codziennie o 15:00.

Premiera filmu "Tomek i przyjaciele: Wyścig o Puchar Sodoru" w sobotę 28 maja o 8:00 w Boomerang.

Emisje powtórne filmu w sobotę 28 maja o 12:00 i 14:00, w niedzielę 29 maja o 9:00, 15:00 i 19:00.

Źrodło: Biuro prasowe WarnerMedia