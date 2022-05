''Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a'' jeszcze w maju na HBO Max! 0

Już za parę dni czarodziejski klimat poczujemy w naszych własnych domach. Wielkie kinowe widowisko Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a niecałe dwa miesiące po premierze trafi do serwisu HBO Max.

film ''Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a''

Platforma podała dzisiaj datę premiery trzeciej części tej czarodziejskiej serii. Film obejrzymy już 30 maja.

Profesor Albus Dumbledore (Jude Law) wie, że potężny i zły czarodziej Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) zamierza zawładnąć światem czarodziejów. Nie mogąc powstrzymać go w pojedynkę, powierza to zadanie magizoologowi Newtowi Skamanderowi (Eddie Redmayne). Staje on na czele nieustraszonej drużyny, złożonej z czarodziejów, czarodziejek i jednego dzielnego mugolskiego piekarza. W niebezpiecznej misji natkną się oni na znane już i nowe zwierzęta oraz staną do walki z coraz liczniejszymi zastępami zwolenników Grindelwalda. Ale jak długo Dumbledore będzie trzymał się z boku, skoro stawka jest tak wielka?

Produkcja na całym świecie zarobiła ponad 380 milionów dolarów co przy budżecie wynoszącym 200 milionów nie jest zbyt dobrym wynikiem. Dane te czynią tą część najmniej dochodową z całej serii, wliczając w to Harry’ego Pottera.

Źrodło: HBO Max