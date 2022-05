Hany Abu-Assad wyreżyseruje film o życiu tragicznie zmarłego agenta CIA Robercie Amesie 0

Powstanie adaptacja biografii tragicznie zmarłego agenta CIA Roberta Amesa, która napisana została przez Kaię Birdę. Książka na której wzoruje się film zdobyła prestiżową nagrodę Pulitzera.

film ''Paradise Now''

Za kamerą filmu stanie Hany Abu-Assad. To palestyńsko-holenderski reżyser, który na swoim koncie ma dwa nominowane do Oscara filmy – Paradise Now i Omar. Żaden z nich nie otrzymał jednak głównej nagrody.

Adaptacja The Good Spy opowie o życiu Roberta Amesa, agenta CIA, który zginął w bombowym zamachu. Celem padła ambasada Stanów Zjenoczonych w Bejrucie. Wydarzenie to miało miejsce w 1983 roku. W następstwie swojej śmierci Ames został ikoną i symbolem tego, czym powinno być 'dobro'. Ames był niezwykle tolerancyjny, szanował zwyczaje, kulturę i historię, a ponad wszystko kochał pokój.

Film wyprodukuje Evan Hayes za pośrednictwem swojej firmy ACE.

Staraliśmy się wzniosły i zabawny thriller szpiegowski, a jednocześnie połączyć go z szczerym i autentycznym filmem. Abu-Assad to idealny filmowiec, który pozwoli nad osiągnąć to połączenie powiedział Hayes.

Biografię Birde na wersję filmową przeniósł na papier Scott Frazier. Data premiery filmu nie jest obecnie ustalona.

Źrodło: Collider