"Ms. Marvel" - nowy spot promujący serial Marvela 0

Marvel Studios zaprezentowało nowy spot promujący serial Ms. Marvel, który będzie należał do Kinowego Uniwersum Marvela.

Bohaterką serialu jest Kamala Khan, muzułmańska nastolatka z Ameryki dorastającą w Jersey City. Kamala jest zapalonym graczem i skrybą fan-fiction. Jest mega fanką superbohaterów z przerośniętą wyobraźnią — zwłaszcza jeśli chodzi o Kapitan Marvel. Kamala czuje jednak, że nie pasuje do szkoły, a czasem nawet do domu – to znaczy, dopóki nie zyskuje super mocy, takich jak bohaterowie, na których zawsze patrzyła z podziwem. Życie staje się lepsze dzięki supermocom, prawda?

Premiera 8 czerwca tylko na Disney+.

