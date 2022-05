Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Thor kontra Gorr Rzeźnik Bogów - zobaczcie nowy zwiastun "Thor: miłość i grom" 1

Marvel Studios pokazał pełny zwiastun widowiska Thor: miłość i grom.

"Thor: miłość i grom"

W filmie Marvel Studios Thor: miłość i grom Bóg Piorunów (Chris Hemsworth) wyrusza na wyjątkową misję, by odnaleźć wewnętrzny spokój. Przyjemną emeryturę Thora przerywa jednak spotkanie z Gorrem Rzeźnikiem Bogów (Christian Bale) – galaktycznym zabójcą, który pragnie zagłady wszystkich wiecznych istot. Aby stawić czoła zagrożeniu, Thor wzywa na pomoc Walkirię (Tessa Thompson), Korga (Taika Waititi) i swoją byłą dziewczynę Jane Foster (Natalie Portman), która z niewiadomych przyczyn potrafi władać jego magicznym młotem Mjolnirem. By odkryć tajemnicę Rzeźnika Bogów i powstrzymać go nim będzie za późno, bohaterowie muszą się zmierzyć z kosmicznymi przeciwnościami.

Film Thor: miłość i grom, wyreżyserowany przez Taikę Waititi i wyprodukowany przez Kevina Feige'a i Brada Winderbauma, wchodzi na ekrany kin w Polsce 8 lipca 2022 roku. Poniżej znajdziecie zwiastun w wersji z napisami oraz z dubbingiem, a także nowy plakat promujący widowisko.

NAPISY

DUBBING

podpis pod obrazkiem

Źrodło: Marvel Studios