Junkie XL powróci do świata "Mad Maxa" - to on skomponuje muzykę do "Furiosy" 1

George Miller potwierdził, że kompozytor Tom Holkenborg znany szerszej publiczności z pseudonimu Junkie XL, ponownie będzie miał okazję z nim współpracować przy produkcji osadzonej w świecie "Mad Maxa".

Junkie XL będzie kompozytorem muzyki filmowej do widowiska Furiosa, które będzie prequelem wydarzeń rozgrywających się w Mad Max: Na drodze gniewu. Tym samym dla Toma Holkenborga będzie to powrót do tej ikonicznej franczyzy – to właśnie ten holenderski artysta stworzył ścieżkę filmową do poprzedniego widowiska George’a Millera.

Zresztą współpraca na linii George Miller – Junkie XL układa się bardzo dobrze. Holender skomponował tez muzykę do najnowszego dzieła cenionego reżysera – Three Thousand Years of Longing, które bierze udział w tegorocznym festiwalu filmowym w Cannes.

Co za tydzień w Cannes dla George’a i "Three Thousand Years of Longing", za którymi niestety musiałem tęsknić, ale nie mogę się doczekać, aż ludzie zobaczą ten niezwykły film. Ja również! Jestem bardzo wdzięczny, że mogę kontynuować moją podróż z Georgem, z jego kolejną odsłoną serii "Mad Max", która nosi tytuł "Furiosa".

powiedział Tom Holkenborg

Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth i Yahya Abdul-Mateen II zagrają w filmie Furiosa, prequelu opartym na postaci Charlize Theron z Mad Max: Na drodze gniewu.

Źrodło: Variety